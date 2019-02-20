شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافي: الزيارة ترسخ للشراكات الإستراتيجية بكافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د. الشتوي في تصريح بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ للهند، أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين تبلورت وتطورت بشكل ملحوظ وارتقت لمستوى عال، واتخذت صوراً مختلفة ومتنوعة منها المشاركة في معارض الكتاب والندوات والمؤتمرات والفعاليات والتبادل الثقافي والتعليمي والأكاديمي.
وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد ستسهم في تعزيز هذه الثنائية بين الرياض ونيودلهي والمضي بها نحو آفاق رحبة مملوءة بالطموحات والآمال. ونوه الملحق الشتوي إلى دور المبتعثين والمبتعثات في مختلف الأنشطة الثقافية لتحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز، وتمثيل المملكة خير تمثيل بوصفهم سفراء يعززن الصورة المشرفة عن الوطن والمواطن السعودي.
وأفاد الملحق الثقافي في الهند بأن المبتعثين يعملون على ترجمة رؤية 2030 ببذلهم جهوداً في التحصيل العلمي، وتزودهم بالمهارات والخبرات، للإسهام في دعم وتقدم المملكة، مستشعرين الاهتمام والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة في استثمار الشباب ليكونوا بناة فاعلين لمستقبل المملكة.
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