لقطات من تشريف الأمير محمد بن سلمان حفل استقبال في الهند وتفقد حرس الشرف

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض تفقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرس الشرف في حفل الاستقبال الذي أقيم في نيودلهي بحضور الرئيس الهندي رام نات كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي. وأقامت الهند استقبالًا رسميًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح الأربعاء، في نيودلهي، حيث من المقرر أن يعقد مودي محادثات، مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل حيث استُقبل بحفاوة أيضًا. Advertisements

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