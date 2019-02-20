الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة حفر الباطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حفر الباطن- الخليج 365:
أعلنت جامعة حفرالباطن عن توفر عدد 15 وظيفة إدارية وهندسية (رجالية فقط) من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين الحكوميين من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقا لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
ومن ضمن الشروط العامة للتقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يكون المتقدم موظفاً حكوميا ونسخة إلكترونية من الهوية الوطنية.
ونسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحاً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.
في حال الحصول على شهادة خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم ونسخة إلكترونية من شهادة حسن السيرة والسلوك.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:
http://jobsacad.uhb.edu.sa/
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