موجة باردة ورياح محملة بالاتربة تلك هى حالة طقس السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).

أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة.