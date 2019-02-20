رابط الإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي من خلال رقم السجل المدني 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، أخبار ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن مساعدة المقطوعة ، وحول كيفية التقديم للإستفادة من مساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، حيث نقدم لكم خدمة الإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وذلك من خلال رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة بسهولة من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية .

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة من أبرز المساعدات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية للمواطنين في السعودية ، حيث تتمثل بكونها منح مالية تقدم للأسر المحتاجة ، أو التي لا تستيطع تلبية إحتياجاتها الإساسية ، والتي لا يوجد لها مصدر للدخل أو دخلها يقل عن 10400 ريال سعودي ، ويتم إحتساب القيمة المقدمة كمساعدة وفقاً للعديد من العوامل ، ومن أبرز تلك العوامل هي الدخل وعدد أفراد الأسرة ، والعديد من العوامل الأخري .

يذكر ان وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، قد أعلنت في الاونة الأخيرة على ضرورة تحديث البيانات لكافة المستفيدين القدماء والجدد ، من مساعدة المقطوعة ، وذلك من اجل تقديم الشفافية والنزاهة لكافة المواطنين السعوديين ، وتعمل الوزارة عليى تقديم كل ما لديها من اجل خدمة المواطن السعودي .

تعرف على شروط الضمان الإجتماعي

الاستعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 الضمان الاجتماعي

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لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

موعد مساعدات مقطوعة الضمان شهر جماد أول

أكدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على أنه يتوفر رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين في المملكة من أجل الإستعلام عن المقطوعة ، ويمكنك عزيزي الزائر من الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي هــــنـــا