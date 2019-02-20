تدشين مشروع شبكات وخزانات قريتي الهيجة والكوابسة في فيفاء بجازان

دشنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، أمس الثلاثاء، مشروع شبكات وخزانات مياه قريتي الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، والمدير العام لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع سيسهم في خدمة 15 قرية بواقع 900 مستفيد، مشيرًا إلى أن الإدارة بكامل فروعها تعمل وفق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنفيذ وتشغيل وتطوير عدد من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة جازان.

واستمع المحافظ والحضور إلى شرح عن مشروع شبكات المياه وخزانات قرى محافظة فيفاء الواقع بالهيجة والكوابسة وقراها، الذي يشتمل على شبكات رئيسة وفرعية بطول 35.7 كيلومتر، وخزان أرضي سعة 1000 متر مكعب، و225 توصيلة منزلية.

وفي نهاية الحفل، كرم محافظ فيفاء عددًا من منسوبي إدارة خدمات المياه بالمحافظة، وعددًا من الجهات الحكومية والمواطنين ومنفذي المشروع، تقديرًا لدورهم البارز في إنجاح وتشغيل مشروع شبكات وخزانات مياه الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء.