السعودية اليوم / وزارتي الشؤون الإسلامية والعمل بالشرقية يناقشان التعاون المشترك



الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش يوم أمس الأول، اجتماعاً مشتركاً مع وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمقر الفرع بمدينة الدمام.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، في إطار التمهيد للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، في مجال الخدمات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة الشرقية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد علي الغامدي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالدمام أحمد المهاشير.

// انتهى //

08:49ت م

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الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسعقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش يوم أمس الأول، اجتماعاً مشتركاً مع وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمقر الفرع بمدينة الدمام.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، في إطار التمهيد للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، في مجال الخدمات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة الشرقية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.حضر الاجتماع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد علي الغامدي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالدمام أحمد المهاشير.// انتهى //08:49ت م0013

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