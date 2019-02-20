شكرا لقرائتكم الزائر القطبي يبدأ الرحيل عن أجواء المملكة وكراني يكشف مفاجأة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أن يبدأ رحيل الزائر القطبي عن الغربية نهاية اليوم الأربعاء، وغدًا من غرب الوسطى.

أما يوم الجمعة المقبل فيشهد رحيل الزائر القطبي عن العاصمة الرياض ومناطق الوسطى، والسبت من الشرقية، والأحد من الشمال، ثم يعم الدفء كافة المملكة ويستمر حتى الاثنين.

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وفجَّر كراني مفاجأة بقوله إن بعد رحيل الزائر القطبي عن المملكة، سيكون له لقاء مع زائر قطبي آخر يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

في سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).



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