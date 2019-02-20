شكرا لقرائتكم فيديو.. الأمير محمد بن سلمان: الهنود في السعودية كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت الهند استقبالًا رسميًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صباح الأربعاء، في نيودلهي.

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات، إن العلاقات قوية بين الهند والسعودية، وهناك الكثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين.. والمواطنون الهنود في السعودية كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عامًا مضت.

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وأضاف ولي العهد أن الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البلدين.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خرج عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصيًا ولي العهد، حيث جرت العادة على ألا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، بل يرسل مسؤولًا أو وزير دولة لذلك.

ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات، اليوم الأربعاء، مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل حيث استُقبل بحفاوة أيضًا.



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