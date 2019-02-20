شكرا لقرائتكم فيديو.. جانب من مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو جانباً من مراسم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان صباح اليوم الأربعاء في نيودلهي.

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وبدأت قبل قليل مراسم استقبال ولي العهد، حيث أقامت الهند استقبالًا رسميًا له ترحيبًا بزيارته التي تأتي ضمن جولة آسيوية تستمر لأيام.

ووصل الأمير محمد بن سلمان مساء أمس إلى نيودلهي، في زيارة رسمية إلى الهند، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



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