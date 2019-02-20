شكرا لقرائتكم برد في عسير ودرجات الحرارة تحت الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد مشهور - أبها

شهدت منطقة عسير، صباح اليوم الأربعاء، تدنياً كبيراً جداً في درجات الحرارة، خاصةً في المرتفعات، حيث تتعرض المنطقة لموجة برد حذرت منها الأرصاد في وقت سابق.

ووثق مواطنون درجات الحرارة في المحافظات والمراكز التي يتواجدون فيها عن طريق قارئ درجات الحرارة بالسيارات، حيث سجل متابعات الخليج 365 ناصر القطامي في قرى باحة ربيعة شمال غرب مدينة أبها، وصولها إلى -1، ورصد متابعات الخليج 365 أبو فجر الأحمري من قرى مركز بللحمر وبللسمر شمال منطقة عسير درجة الحرارة ووصولها -2.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة أبها 5 درجات وفي محافظة خميس مشيط 6 درجات.

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وحذر خبراء الطقس في وقت سابق من موجة برد تشهدها أجواء المملكة وتقلبات جوية مختلفة.



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