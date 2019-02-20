الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الإمام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور للرجال الفئة (د) .
ويبدأ التقديم من غداً الأربعاء بتاريخ 1440/06/15هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/06/16هـ.
ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://imamu.edu.sa/Announcements/Pages/Ann-14-6-1440.aspx/
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