الان تتابع وظائف للجنسين في شركة تطوير التعليم القابضة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بالشركة في كل من الرياض ونجران لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس . وقالت ان الوظائف الشاغرة هي: Advertisements مدير عام – نجران – عدد الوظائف 1 – ( نساء ) .

ممثل خدمة العملاء – نجران – عدد الوظائف 1 – ( نساء ) . مساعد إداري – نجران – عدد الوظائف 1 – (نساء) .

مساعد إداري – الرياض – عدد الوظائف 1 – (للرجال والنساء) . فني دعم تقنية المعلومات – نجران- عدد الوظائف 1 – (للرجال والنساء) .

موظف استقبال – نجران – عدد الوظائف 1 – (نساء) .

مدرب قيادة – نجران – عدد الوظائف 13 – (نساء) . ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية والمؤهل الثانوية / الدبلوم / البكالوريوس وبدون خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة.

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