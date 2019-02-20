، بحضور 400 رجل أعمال.. المنتدى السعودي الهندي ينطلق في نيودلهي اليوم ،

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تستضيف الهيئة العامة للاستثمار السعودي بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المنتدى السعودي الهندي في نيودلهي ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وينطلق المنتدى السعودي- الهندي اليوم الأربعاء في نيودلهي؛ حيث يرافق وفدٌ تجاري رفيع المستوى، وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وسيحضر المنتدى المديرون التنفيذيون في الشركات الكبرى، وكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والهندي؛ حيث يُتوقع أن يشارك ما يقارب 400 رجل أعمال من السعوديين والهنود في هذا الحدث الذي سيشمل 10 ورش عمل واجتماعات ثنائية لمناقشة فرص التعاون في مجال الأعمال.
ويُنتظر أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المنتدى؛ حيث تستكشف الشركات الهندية فرص النمو عبر قطاعات النمو الاستراتيجي؛ بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والإعلام.
وسيكون هناك نظرة عامة على البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل وغيرها، والتي تُعد أحد البرامج الرئيسية للرؤية السعودية 2030.
بحضور 400 رجل أعمال.. المنتدى السعودي الهندي ينطلق في نيودلهي اليومخالد علي الخليج 365 2019-02-20
تستضيف الهيئة العامة للاستثمار السعودي بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المنتدى السعودي الهندي في نيودلهي ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وينطلق المنتدى السعودي- الهندي اليوم الأربعاء في نيودلهي؛ حيث يرافق وفدٌ تجاري رفيع المستوى، وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وسيحضر المنتدى المديرون التنفيذيون في الشركات الكبرى، وكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والهندي؛ حيث يُتوقع أن يشارك ما يقارب 400 رجل أعمال من السعوديين والهنود في هذا الحدث الذي سيشمل 10 ورش عمل واجتماعات ثنائية لمناقشة فرص التعاون في مجال الأعمال.
ويُنتظر أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المنتدى؛ حيث تستكشف الشركات الهندية فرص النمو عبر قطاعات النمو الاستراتيجي؛ بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والإعلام.
وسيكون هناك نظرة عامة على البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل وغيرها، والتي تُعد أحد البرامج الرئيسية للرؤية السعودية 2030.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
08:26 AM
يشمل 10 ورش عمل واجتماعات ثنائية لمناقشة فرص التعاون في مجال الأعمال
تستضيف الهيئة العامة للاستثمار السعودي بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المنتدى السعودي الهندي في نيودلهي ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وينطلق المنتدى السعودي- الهندي اليوم الأربعاء في نيودلهي؛ حيث يرافق وفدٌ تجاري رفيع المستوى، وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.
وسيحضر المنتدى المديرون التنفيذيون في الشركات الكبرى، وكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والهندي؛ حيث يُتوقع أن يشارك ما يقارب 400 رجل أعمال من السعوديين والهنود في هذا الحدث الذي سيشمل 10 ورش عمل واجتماعات ثنائية لمناقشة فرص التعاون في مجال الأعمال.
ويُنتظر أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المنتدى؛ حيث تستكشف الشركات الهندية فرص النمو عبر قطاعات النمو الاستراتيجي؛ بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والإعلام.
وسيكون هناك نظرة عامة على البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل وغيرها، والتي تُعد أحد البرامج الرئيسية للرؤية السعودية 2030.
، بحضور 400 رجل أعمال.. المنتدى السعودي الهندي ينطلق في نيودلهي اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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