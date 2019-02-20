، بدء مراسم استقبال ولي العهد .. والأمير يؤكّد قوة العلاقات مع الهند ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الهنود في السعودية كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عاماً

بدأت -قبل قليل- مراسم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث أقامت الهند استقبالاً رسمياً لولي العهد، صباح الأربعاء، في نيودلهي.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن العلاقات قوية بين الهند والسعودية، وهناك الكثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين.. والمواطنون الهنود في السعودية كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عاماً مضت.

وأضاف، أن الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البلدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل مساء امس، إلى نيودلهي، في زيارة رسمية لجمهورية الهند، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.