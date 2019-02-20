، شهادة تاريخية .. الزعيم الهندي نهرو: الملك عبدالعزيز كرَّس كل جهوده لبناء بلاده على أسس عصرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مؤسِّس المملكة أثبت أنه رجل سياسي قدير بعيد النظر وأول عمل ناجح قام به هو إقرار الأمن الداخلي

أكّد الزعيم الهندي جواهر لال نهرو؛ المتوفى عام 1964م بالهند، في شهادة تاريخية عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود؛ مؤسِّس المملكة العربية السعودية، أنه "كرَّس كل جهوده لبناء بلاده على أسس عصرية حديثة".

وقال الزعيم الهندي الذي يُعد أول رئيس وزراء الهند بعد الاستقلال، في كتابه المشهور "لمحات من تاريخ العالم" المترجم إلى العربية عام 1957م، "إن مؤسِّس المملكة أثبت أنه رجل سياسي قدير بعيد النظر، وكان أول عمل ناجح قام به هو إقرار الأمن داخل البلاد".

وتحدث نهرو؛ عن الجزيرة العربية ومؤسِّس المملكة العربية السعودية في العصر الحديث، وأبدى إعجابه الكبير بشخصية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن؛ وحُسن قيادته بلاده الناشئة الجديدة.