، "الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - موجة باردة تؤثر في معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة تؤثر في معظم مناطق المملكة ونشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.