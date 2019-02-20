جمس تكشف عن أكاديا 2020 بمحرك جديد وفئة للطرق الوعرة

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كشفت شركة جنرال موتورز عن جي.إم.سي (جمس) أكاديا 2020 مصحوبة بمحرك وناقل سرعة جديدين على أمل المنافسة بقوة في فئة المركبات الكروس أوفر متوسطة الحجم.

وحظي الإصدار الجديد بتعديلات ملحوظة (Facelift) في التصميم الخارجي والتجهيزات الداخلية كما طرحت الشركة فئةAT4 الجديدة للطرق الوعرة.

تصميم لافت: قال موقع Carbuzz إن التصميم الجديد يستعير بعض لمسات سييرا 1500 وكذلك سييرا HD كما يزود بشبك وصدام جديدين وأضواء “ليد” كتجهيز أساسي..، وتعديلات في المصابيح الأمامية والخلفية، وإضافات من الكروم.

فئة جديدة: قال موقع ديترويت نيوز إن أكاديا الجديدة أول كروس أوفر في جمس تنضم لتشكيلة AT4، وأشار Carbuzz إلى أن الشركة ترغب في وضع هذه الفئة في موقع قريب من قطاع المركبات الفارهة القادرة على التعامل مع الطرق الوعرة. وستعتمد أكاديا AT4 على محرك V6 سعة 3.6لتر وقوة 310 أحصنة ونظام دفع كلي وإطارات 17 بوصة مع وجود خيار إطارات 20 بوصة.

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محرك تربو: تقدم جمس محرك تربو جديدا كليا بأربع اسطوانات وقوة 230 حصانا وسيكون أساسيا بفئات SLT ودينالي كما ستُبقي على المحرك الحالي (2.5 لتر) دون تغيير.

ناقل حركة تسع سرعات: سيكون ناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات أساسيا بكل فئات أكاديا 2020 وسيعمل بنظام جمس الكترونيك بريسشن شيفت Electronic Precision Shift .

مقصورة جذابة: أعادت جمس تصميم المقصورة مما منحها مساحة أكبر وزودتها بشاشة عرض ثماني بوصات كما تستقبل فئة دينالي الفاخرة إضافات من الخشب ولونا جديدا.



