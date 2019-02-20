بعد فيسبوك.. التبرع عبر «إنستجرام» بكل سهولة قريباً

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كشف تقرير جديد عن أن تطبيق “إنستجرام” يطور حالياً ملصقاً جديداً لجمع التبرعات بشكل مباشر، بعد طرحها على موقع “فيسبوك” منذ فترة.

وطرحت “فيسبوك” في وقت سابق ميزة التبرعات للحملات الخيرية وما شابه على الشبكة الرئيسية، لكنها الآن تسعى للتوسع بشكل أكبر لتقديمها على إنستجرام خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الباحثة “جين مانشون ونج” صورة للملصق الجديد الذي ظهر في النسخة التجريبية متوسطاً ملصق الوسوم والساعة..؛ وفقاً لما نشره موقع The Verge الأمريكي.

وكانت الحملات تستخدم الروابط في القصة لتحويل المستخدم لصفحة جمع التبرعات، لكن مع الملصق الجديد في إنستجرام سيكون الأمر أكثر سهولة، إلا أنه لا يمكن الجزم بإطلاقه قريباً حتى الآن.

