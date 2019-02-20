«فيسبوك» متهم بتسريب بيانات صحية «حساسة» للمستخدمين

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وُجهت اتهامات إلى “فيسبوك” بالفشل في حماية البيانات الصحية الحساسة الخاصة بمستخدميه، و قُدمت ضده شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لتسريب البيانات الصحية للمرضى.

ووفقاً لما نشره موقع TOI الهندي، فتم ملاحظة هذه المشكلة لأول مرة في شهر يوليو، عندما اكتشف أعضاء مجموعة نسوية مدى سهولة تنزيل أسماء وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم بكل سهولة، إما يدوياً، أو من خلال إضافة عبر متصفح كروم..، وفي ذلك الوقت زعم فيسبوك أنه قد أدخل بعض التغييرات لمنع مثل هذه الممارسات.

ومع ذلك، فإن الشكوى تسلط الضوء على مدى سهولة مشاركة المعلومات الصحية الحساسة والشخصية؛ مما يعد انتهاكاً للقانون؛ وهو ما يمثل مشكلة خطيرة في الخصوصية في فيسبوك، وجاء في الشكوى: “تجاهل فيس بوك طلباتنا لإصلاح المشكلات التي حددناها، وينكر علينا وجود أي مشكلة”.

