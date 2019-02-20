بتقنية «LTE».. جهاز لوحي جديد بشريحتي اتصال

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أطلقت شركة Alldocube جهازاً لوحياً جديداً بتقنية LTE وبشريحتي اتصال “SIM”، نظير 135 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها M8 الجديد يعتمد على معالج ميدياتيك Helio X27 الحالي، ويعمل بسرعة تصل إلى 2.6 غيغاهرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة 3 غيغابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، مع إمكانية توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة SD الخارجية. ويعتمد الجهاز اللوحي على نظام التشغيل غوغل أندرويد 8.0، ويزخر بشاشة IPS قياس 8 بوصة وبدقة وضوح 1920×1200 بيكسل.

وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال بطارية بسعة 5500 ميللي أمبير ساعة..، ما يُتيح تشغيلاً طويلاً حتى مع تفعيل اتصال البيانات، ويدعم الجهاز اللوحي، الذي يبلغ وزنه 345 غراماً، تقنية البلوتوث والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

