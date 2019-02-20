وظائف قيادية وإدارية شاغرة في شركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير التقييم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.
. باحث قانوني أول: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي مجال ذي الصلة.
. خبير استثمار: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص المالية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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