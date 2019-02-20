«مجتمعات التعلُّم المهنية».. دورة تدريبية بتعليم صبيا

نظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا، أمس الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان «مجتمعات التعلُّم المهنية»؛ وذلك بمركز التدريب بالمحافظة.

وتناولت الدورة التي نفذها المدرب محمد بن علي الحامظي، واستهدفت عددًا من المعلمين؛ التعريف بمفهوم المجتمعات المهنية, ومكونات المجتمع المهني المتمثلة في التركيز على التعلُّم، والتوجه نحو العمل لتحويل الطموحات إلى فعل، والرؤى إلى واقع ملموس، وكيفية معرفة مقدار المعارف والمهارات الأساسية التي تعلمها الطالب، وسبل مواجهة صعوبات التعلُّم؛ وذلك بهدف تنمية اتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهارتهم حول المجتمعات المهنية التعليمية.

واستعرضت الدورة عدة تجارب في مقررات اللغة العربية للصفوف الأولية، والإرشاد الطلابي في التطبيق، واختيار الأهداف الذكية، وخطة التدخُّل السريع وتحديد الإجراءات العلاجية والإجرائية.