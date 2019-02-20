مدارس «تعليم الداخل» تتسابق في خدمة ضيوف الرحمن على طريق جازان-مكة

عبر مبادرة «منافع»
تسابقت مدارس مكتب التعليم بالداخل في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن من المعتمرين، عبر مبادرة «منافع»؛ وذلك على امتداد الطريق الدولي (جازان - مكة المكرمة).
وشملت هذه الخدمات والمبادرات توفير مستلزمات أداء مناسك العمرة، والمياه المبردة، والوجبات الخفيفة، وكل ما يحتاجه المعتمر لأداء نسكه، عبر محطة التقاء حافلات النقل الجماعي.
وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من الطلاب بأهمية العمل التطوعي، وخاصةً عندما يكون لخدمة ضيوف الرحمن، الذي امتد خارج أسوار المدارس ليصل إلى أسر الطلاب ومساهمتهم في ذلك.
من جهته، وجَّه مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي، شكره للطلاب وأسرهم على هذا التفاعل مع برامج وفعاليات مبادرة الإدارة «منافع»، وصولًا إلى تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، وتطوير مدن المنطقة لخدمة الحج والعمرة.
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