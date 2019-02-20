تعليق الدراسة في كافة مدارس محافظة شرورة ومراكزها اليوم الأربعاء

بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد

أفادت قناة الإخبارية بأنه تقرر تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء، في كافة مدارس محافظة شرورة. جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد. وأضافت القناة أنه بناءً على ما تقتضيه دواعي الأمن والسلامة، تقرر تعليق الدراسة، اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير، في كافة مدارس محافظة شرورة ومراكزها.

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