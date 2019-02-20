سياسي / الرئيس الأمريكي يعرب عن تطلعه للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام



واشنطن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه إلى لقاء يجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و 28 من شهر فبراير الجاري في فيتنام، مبينًا أنه يريد نزع سلاح بيونجيانج النووي في نهاية المطاف لكنه ليس في عجلة من أمره.

وأضاف ترامب في تصريح صحفي أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بيونجيانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.

و أوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، و يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

// انتهى //

07:02ت م

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واشنطن 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه إلى لقاء يجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 و 28 من شهر فبراير الجاري في فيتنام، مبينًا أنه يريد نزع سلاح بيونجيانج النووي في نهاية المطاف لكنه ليس في عجلة من أمره.وأضاف ترامب في تصريح صحفي أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بيونجيانج لم تقم في الآونة الأخيرة بأي تجارب نووية أو صاروخية.و أوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، و يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.// انتهى //07:02ت م0007

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