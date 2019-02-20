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شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة اليوم في كافة مدارس شرورة ومراكزها بسبب العاصفة الترابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران
أعلنت محافظة شرورة، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في كافة مدارس المحافظة ومراكزها، حيث شمل القرار جميع منسوبي التعليم.
وجاء قرار تعليق الدراسة بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد، وبناء على ما تقتضيه دواعي الأمن والسلامة، وحفاظًا على سلامة منسوبي التعليم.
وحذرت الأرصاد في وقت سابق من انعدام الرؤية الأفقية في شرورة ونجران بسبب العاصفة الترابية.
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