الان تتابع وفاة وإصابة 17 في حادث إنقلاب لباص بمكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- محمد السويهري وناصر السلمي:

لقي شخص مصرعه واصيب 16 شخص في حادث تصادم وإنقلاب وقع مساء أمس الثلاثاء على طريق الزيماء بإتجاه الجموم. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد باشرت الجهات الاسعافيه والمروريه الحادثة وأكد المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت في الساعه ١٠:٢٣ بلاغا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم و انقلاب باص في طريق الزيماء في اتجاه الجموم وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعافيه وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي مدعمة ٢ فرقة إسعافية من الطائف.

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وأضاف بالقول: حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٦ اصابة بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافيه للمصابين ونقلت ٤ إصابات عن طريق فرقتي إسعاف الطائف ونقلت ٤ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششه.

كما نقلت ٣ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ورفضت باقي الاصابات النقل إلى المستشفى.