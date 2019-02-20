بالصور.. ضبط 6 كيلو ذهب وآلاف الريالات بحوزة «يمني» في جدة

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تحقق شرطة الجنوبية بجدة مع مقيم من جنسية يمنية عُثِر بحوزته على مبلغ مالي قرابة 18 ألف ريال، و6 كيلو مصوغات ذهبية، كانت مخبأة داخل مركبة ضبطها رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

وأثناء قيام إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القطان على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة بعملها تم الاشتباه بمركبة من نوع خصوصي بقيادة مقيم يمني، حيث استوقفت المركبة.

واتضح من خلال الممارسة الميدانية، وجود ارتباك على قائدها، فجرى تفتيشها، وعُثِر في حقيبة تحت العجلة الخلفية تحتوي على مصوغات ذهبية يقارب وزنها الستة كيلو..، ومبلغ مالي يقدر بـ18 ألف ريال في ملابسه.

وعند الاستفسار عن المبلغ والمصوغات الذهبية..، لم يعثر عند المقيم على ما يثبت أي تعريف يخصها أو ملكيتها، فجرى إعداد محضر بالواقعة، وسُلمت لشرطة الجنوبية بكامل المضبوطات.



