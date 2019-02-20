نائب أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية بين قطاعات الأمن العام بالمنطقة و«الرضيمان»

أشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بالتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في كافة القطاعات العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن «الوطن يبني آماله على الله -سبحانه وتعالى- ثم على حماة حدوده، وشجاعة وإخلاص رجال أمنه في مناطق المملكة كافةً».

جاء ذلك عقب رعاية نائب أمير منطقة حائل حفل توقيع اتفاقية بين منسوبي الأمن العام بالمنطقة ومجموعة الرضيمان التجارية، التي وقعها كل من نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام، وعبدالله بن حمود الرضيمان.

وأضاف أن ما سجَّله هؤلاء الأبطال من بطولة وفداء في ميادين العز والشرف يضاعف مسؤولية الجميع نحو الإسهام في تكريم أسرهم، مؤكدًا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة بذويهم.

وأشاد الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بمبادرة مجموعة الرضيمان بمنح أسر شهداء الواجب خصمًا خاصًّا؛ تقديرًا وعرفانًا لتضحيات شهداء الواجب في القطاعات العسكرية والأمنية كافة.

حضر توقيع الاتفاقية والاحتفال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم وأمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس وعدد من المسؤولين.