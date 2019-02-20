صحة الطائف تبدأ تطوير 41 مركزًا صحيًا

عبر دمج بعضها واستئجار محال لتوسيع أخرى..
بدأت صحة الطائف، في إطلاق المرحلة الأولى من معالجة المراكز الصحية لعام 2019، تماشيًا مع توجيهات وزير الصحة توفيق الربيعة، بتحديد المراكز المستأجرة منذ سنوات طويلة والسيئة، ومعالجة أوضاعها من خلال عدة خطوات تضمّنها توجيه الوزير.
واشتملت الحلول على دمج المراكز القريبة واستئجار محلات تجارية في المولات والمجمعات التجارية والشوارع الرئيسة، وتحويلها لتكون مركزًا صحيًا خدميًا بديلًا للمركز الصحي، و إغلاق تلك المراكز التي لديها مستوى متدنيًا في عدد المراجعين اليومي.
وشكل مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس، لجنة حددت 41 مركزًا صحيًا وفق معايير محدده استوجبت إخضاعها للتحسين والتطوير، وفق توجيهات مقام الوزارة.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، إنه لا صحة لوجود تقارير أو ما شابه حول وجود مراكز آيلة للسقوط، موضحًا أن هناك مراكز تحتاج إلى إعادة النظر وفق تعميم الوزير للمرحلة الأولى بجميع مناطق المملكة.
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