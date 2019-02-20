استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، تبدأ التساؤلات من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية التي تطلقها المملكة، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، فقد وفرنا من خلال موقعنا رابط وطريقة الاستعلام عنها بسهولة برقم السجل المدني، تابع معنا عبر هذا التقرير.

استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

والجدير ذكره أن المساعدة المقطوعة التي نتحدث عنها هي نظام في المملكة العربية السعودية يتكون من منح مبالغ مالية للأسر التي هي في حاجه ماسه للمال، وتلك التي لديها دخل لا يقل عن 10,400 ريال سعودي ويتم دفعها بحسب عدد أفراد الأسرة، يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وجهت نداءاً للمستفيدين من البرنامج بضرورة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة للاستفادة من برنامج المساعدات.

رابط استعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

ومن المعروف أن هذا الدعم النقدي يتم توفيره من خلال المبالغ المودوعة في حساب المواطن السعودي، شهرياً لأنه لا يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والمياه والوقود، وهذا هو نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2020، ويمكن لجميع المستفيدين والمستفيدات الاستفسار عن هذه المساعدة المقطوعة ورصيد الضمان لشهر جماد أخر 1440 هجري،وذلك عبر الدخول لرابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق المرفق أمامكم، والضغط على عرض، وستظهر لك كافة النتائج.