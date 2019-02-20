شكرا لقرائتكم خبر عن مطيع الرحمن: زيارة ولي العهد ترسخ الأمن والاستقرار الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

وصف مدير جامعة الإمام البخاري والأمين العام لجمعية خريجي الجامعات السعودية في الهند مطيع الرحمن بن عبدالمتين العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند بالفريدة التي ساهم في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى أمد بعيد.

وأكد لـ«الخليج 365» أن العلاقات الوطيدة بين البلدين تشهد تقاربا متناميا في كل المجالات، وتشكل أبعادا إستراتيجية مهمة ودورا محوريا في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب عن سعادته بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند، قائلاً: نحن مبتهجون جدا بهذه الزيارة الميمونة المهمة والفريدة من نوعها في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وبزيارة الأمير محمد بن سلمان ستتوطد العلاقة الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والثقافية والاقتصادية ومحاربة الفساد والإرهاب.

وأضاف، يتميز الأمير محمد بن سلمان بشخصية قيادية فريدة ذات رؤية استثنائية وشهدت المملكة تحولات كثيرة، وإصلاحات عديدة، وخطوات مباركة، وتطورات هائلة منذ أن تولى منصب ولي العهد، مبيناً سعي ولي العهد لاقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.