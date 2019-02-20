اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

ارتفعت الأسهم الأمريكية‭ ‬عند الإغلاق اليوم مع تلقي معنويات المستثمرين دعمًا من نتائج جيدة لشركة وول مارت و استئناف المباحثات التجارية الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في واشنطن.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.07 نقطة، أو ما يعادل 0.03 %، إلى 25891.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.19 نقطة، أو ما يعادل 0.15 %، إلى 2779.79 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 14.36 نقطة، أو 0.19 %، مسجلاً 7486.77 نقطة.

// انتهى //

03:02ت م

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نيويورك 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية‭ ‬عند الإغلاق اليوم مع تلقي معنويات المستثمرين دعمًا من نتائج جيدة لشركة وول مارت و استئناف المباحثات التجارية الرفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في واشنطن.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.07 نقطة، أو ما يعادل 0.03 %، إلى 25891.32 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.19 نقطة، أو ما يعادل 0.15 %، إلى 2779.79 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 14.36 نقطة، أو 0.19 %، مسجلاً 7486.77 نقطة.// انتهى //03:02ت م0365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.