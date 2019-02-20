السعودية | صباح اليوم .. انطلاق سباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:50 صباحًا, 20 فبراير 2019 م المناطق - الرياض تنطلق صباح اليوم فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، وذلك في ميدان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يستمر حتى الـ 23 من مارس المقبل.

وتضم الفعاليات 206 أشواط في السباق الافتتاحي، فيما سيكون عدد أشواط السباق الختامي 252 شوطًا، تنقسم إلى صباحي ومسائي.

وسيصاحب المهرجان برنامج “مجلس الصياهد” الذي سيضم العديد من المهتمين بسباقات الهجن، ومحبيها وملاكها على قناة الرياضية السعودية، وسيكون بث البرنامج على العديد من القنوات الشعبية السعودية والخليجية من الـ 6.00 مساءً حتى الـ 7.00 مساءً بشكل يومي.

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