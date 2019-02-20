شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح منتدى التقدم البيئي في صناعة البترول والبتروكيميائيات والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، المنتدى والمعرض التاسع للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية، الذي نظمته جمعية تقنية وإدارة البيئة بعنوان «تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية»، في قاعة السيف بالخبر.

وفور وصول سموه لمقر الحفل اطلع على المعرض المصاحب لـ45 شركة تهتم بمجالات حماية البيئة والمحافظة عليها.

وقال رئيس منتدى التقدم البيئي في صناعة البترول والبتروكيميائيات الدكتور عمر عبدالحميد: المنتدى يناقش موضوعات حيوية، ويتضمن البرنامج تقديم أكثر من 100 عرض توضيحي تقني ونحو 40 ورقة علمية من خلال معارض الملصقات البحثية، وسيجري من خلالها مناقشة مختلف المجالات البيئية التي تمثل أهمية كبيرة للمنطقة وصناعة البترول والبتروكيميائيات.

من جهته، ألقى النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية أحمد السعدي، كلمة أرامكو السعودية، أكد فيها أن منتدى التقدم البيئي في صناعة البترول والبتروكيميائيات فرصة ثمينة لاستشراف العديد من الآليات والعوامل التي تمكن قطاع الطاقة من مواصلة العمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، والاستجابة في الوقت ذاته لاحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة لدفع عجلة الازدهار والنمو الاقتصادي.