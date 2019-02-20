شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الهند في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل



وصل - بحفظ الله ورعايته - صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس، إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي. كما كان في استقباله وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية السيد في كي سينق، ووكيل وزارة الخارجية المساعد لشؤون الخليج السيد نجندرا راسد، وقائد القاعدة الجوية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند سعود الساطي، وسفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والملحق العسكري السعودي لدى الهند العميد ركن خالد النمر، وعدد من المسؤولين.

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