شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلع «الأمم المتحدة» على جهوده الإغاثية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف.

وقدم الربيعة عرضًا شاملاً لجهود المركز الإنسانية والإغاثية في اليمن وغيرها من دول العالم المحتاجة. وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وأهمية استمرار التعاون وتبادل المعلومات والشراكة المستدامة.