شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشيد بمبادرة «جيل الرؤية» والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمبادرة «جيل الرؤية» التي تأتي مواكبة مع توجيهات القيادة الرشيدة وبما يدعم رؤية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، والرئيس كبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي المهندس عازب القحطاني ووفد من تعليم المنطقة والشركة إلى جانب فريق التدريب.

واطلع سموه على مبادرة «جيل الرؤية» والذي يعد برنامجا تقنيا متوافقا مع رؤية ٢٠٣٠ وموجها لطلاب التعليم العام وخاصة المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث انتهت المرحلة الأولى من هذا البرنامج والذي نفذ بنادي الحي التابع لمكتب تعليم محافظة الخفجي وبشراكة ودعم من شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة بالخفجي، ويهدف إلى تدريب الطلاب على التصميم في مجالات تقنية مختلفة مع التركيز على مجال السيارات الكهربائية، وكذلك المعتمدة على الطاقة الشمسية ومجال الذكاء الاصطناعي.. والبيئة الخضراء. ويتم التدريب على هذه المجالات بواقع يومين في الأسبوع ولمدة أربع ساعات لكل جلسة، ويتم بعد ذلك تطبيق المهارات واقعيا من خلال حث المتدربين على التصميم وتقديم الحلول الإبداعية لبعض المشكلات التي تواجههم أو تواجه بعض أفراد المجتمع. متمنيا سموه للجميع التوفيق.

وقدم مدير عام التعليم الدكتور الشلعان شكر أسرة تعليم الشرقية لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه لقطاع التعليم بالمنطقة وتوجيهاته السديدة في إنجاح جملة المبادرات النوعية ورفع مستوى الإنتاج المعرفي والعلمي.