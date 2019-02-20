شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 12 فتاة يشاركن في مسابقة الابتكار بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تختتم اليوم فعاليات مسابقة الابتكارات التقنية العاشرة التي يستضيفها المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء، تحت رعاية الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء بمشاركة 12 فتاة يمثلن عدداً من الكليات التقنية وكليات التميز للبنات على مستوى المملكة.

وأشارت مسؤولة القسم النسائي بالمسابقة عميدة الكلية التقنية للبنات بالأحساء وفاء الرشيد إلى أن مسابقة الابتكارات أحد مجالات دعم المتدربين وبرامج الرعاية، لتحقيق العديد من الأهداف أبرزها تهيئة المتدرب للمنافسة على المستوى المحلي في أحد مجالات الاهتمام العالمي وهو الابتكار التقني.

وقالت: إن المسابقة ضمت مشاريع وأفكارا مبتكرة، حيث تشهد هذه النسخة من المسابقة ولأول مرة مشاركة المتدربات من الكليات التقنية للبنات، وأضافت الرشيد: إن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية شرفت باستضافة المسابقة لهذا العام، وبالتحديد في محافظة الأحساء بالمعهد الصناعي الأول، وشاركت كلية التقنية للبنات بفريق عمل مساند عمل على استقطاب وتنظيم زيارات المدارس والجامعات والجهات التي تهتم بمجال الابتكارات بالمنطقة، سعيا للتوعية بأدوار التدريب التقني والمهني ولفتح آفاق جديدة للتعاون وتبني مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث زار العديد من الجهات الموقع النسائي للمسابقة وأثنوا على جهود التنظيم وقيمة الابتكارات العلمية والمجتمعية.

وتنوعت الابتكارات في مختلف الأركان المشاركة مثل كاشف الألغام الذكي، وحاوية المكافآت، وجهاز إعادة تدوير مخلفات البلاستيك المبتكرة، وحامي الصدمات للكفيف، ونظام الاتصال السريع، ومصعد الطوارئ، وجهاز الري الذكي، وشباك النجاة، وعربة التسوق السريعة، والمكيف الاقتصادي رفيق البيئة، والتحكم بالروبوت عن طريق الإنترنت، وتكييف السيارة بالطاقة الشمسية، والدراجة الهوائية ثنائية المصدر، طاقة الإنسان والطاقة الشمسية، والنظارة الذكية للمكفوفين، والمفتاح الذكي، وجهاز مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الأوامر الذكية، وغيرها من الابتكارات.