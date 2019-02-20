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شكرا لقرائتكم طقس اليوم بارد مع غبار وضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة، وسط نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
ولم تستبعد الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.
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