شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تطلق «الصالون الثقافي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلق مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أولى فعاليات «صالون الجامعة الثقافي الاجتماعي»، باستضافة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وحضور وكلاء جامعة جدة وعمداء الكليات وقيادات الجامعة. أطلق مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، أولى فعاليات «صالون الجامعة الثقافي الاجتماعي»، باستضافة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، وحضور وكلاء جامعة جدة وعمداء الكليات وقيادات الجامعة. وفي مستهل اللقاء، ألقى الحميدان الضوء على أهداف مبادرة إقامة صالون جامعة جدة الثقافي الاجتماعي، الذي يأتي انطلاقا من الدور الذي ينبغي على الجامعات القيام به تجاه رؤية المملكة الطموحة وبرامجها التنموية، وتفعيل دور الجامعات السعودية وتوظيف إمكاناتها البشرية والمادية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة، وفي إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع والثقافة، والإطلالة من خلاله على بعض الموضوعات الثقافية والاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختلفة، إلى جانب المساهمة في ربط مخرجات الجامعة باحتياجات المجتمع، موضحاً أنه سيتم استخلاص بعض التوصيات وإرسالها للجهات ذات العلاقة للاستفادة منها، وتحقيق الدور التكاملي بينها وبين الجامعة, وأشاد وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح بفكرة المبادرة، مقدماً شكره لمدير جامعة جدة على استضافته في أول لقاءات الصالون، واهتمام الجامعة ومشاركتها الفاعلة في إيجاد حلول عملية للقضايا الاجتماعية المختلفة.



كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تطلق «الصالون الثقافي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.