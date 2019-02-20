شكرا لقرائتكم خبر عن «الملتقى العلمي» يوصي بتطوير برامج رعاية المواهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوصى الملتقى العلمي الأول لمعلمي ومعلمات الموهوبين ومعلماتهم، بتطوير برامج رعاية الموهوبين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتطلعات رؤية 2030، فيما دعا المشاركون إلى تطوير إستراتيجيات تعليم الموهوبين داخل الصفوف الدراسية وخارجها بما يتلاءم مع احتياجات الطلاب الموهوبين وقدراتهم، إلى جانب عقد تحالفات تربوية وتعليمية مع جامعات وهيئات ومؤسسات تعليمية وتربوية لبناء وتقديم برامج إثرائية متقدمة داخل وخارج المملكة للطلاب الموهوبين.

وأكدت توصيات الملتقى في يومه الثاني، أهمية اعتماد الأداء والإنتاج المتميز والسلوك الموهوب كأحد جوانب الكشف والتعرف على الطلاب الموهوبين في مدارس التعليم العام، إلى جانب أهمية تحفيز الطلاب الموهوبين للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية وتوفير الدعم اللازم لهم لإكمال مشاركتهم بفاعلية، مع ضرورة عقد ورش تنسيقية وتشاورية تستهدف أولياء أمور الموهوبين لبناء المزيد من جسور التواصل والعلاقة مع الأسر والشراكة الفاعلة، وتعميم التجارب الناجحة والممارسات العلمية للمعلمين والمعلمات والتي تضمنتها فعاليات الملتقى.

ونوهت التوصيات إلى استحداث ضوابط ومحاكاة عالمية تشمل ترشيح معلمي ومعلمات الموهوبين وتمكينهم بالتدريب والتأهيل المناسبين، وتوفير الرعاية البنائية التتبعية للطلاب الموهوبين في التعليم العالي بالشراكة مع الجامعات المحلية والدولية.