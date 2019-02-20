شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط معمل لإعادة تصنيع جنوط السيارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، منزلاً شعبياً يضم معملاً متكاملاً لإعادة تصنيع جنوط السيارات يتبع لإحدى المنشآت التجارية في حي بني مالك، في عملية دهم شاركت فيها وزارة التجارة والأجهزة الأمنية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الموقع خلال جولة على منشأة متخصصة في بيع جنوط السيارات، وتم ضبط مخالفة الغش التجاري ومصادرة 4 ماكينات للتخريم واللحام والكبس والتنظيف، كما اتضح وجود غرفة مستقلة خاصة بإعادة طلاء الجنوط تمهيداً لبيعها في المحل.

مشيرةً إلى أنه تم إغلاق المنزل والمحل وإعداد محضر مشترك بالحالة بين بلدية الشرفية وفرع وزارة التجارة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365»، إن جهات الضبط أعدت محضرا للنيابة العامة، يتضمن المخالفات في حين جرت إحالة المخالفين للنيابة العامة لاستكمال التحقيق مع الأطراف كافة.