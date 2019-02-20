شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: اعتماد نقل 1324 موظفا وموظفة خارجيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)

اعتمدت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، قرار نقل جماعي خارجي لـ1324 موظفا وموظفة من منسوبيها، بعد أن استقبلت طلبات النقل في 9 ربيع الآخر الماضي.

وجاء في القرار الذي اعتمده وكيل الوزارة للموارد البشرية: أنه تقرر نقل 1324 موظفاً وموظفة، اعتباراً من تواريخ مباشرتهم، بعد صدور قرار النقل، بناء على معايير وضوابط آلية النقل الإلكترونية المعتمدة، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين منسوبي الوزارة الراغبين في النقل بين قطاعات الوزارة المختلفة، والمفاضلة الإلكترونية للمتقدمين لحركة النقل الخارجية.

وشدد القرار على أهمية توثيق قرارات النقل والمباشرة في وزارة الخدمة المدنية، حسب الصلاحيات الممنوحة لكل مديرية.

ووجهت «الصحة» المناطق والمحافظات الصحية بإخلاء طرف المنقولين، وتمكينهم من المباشرة خلال 15 يوما من صدور القرار.