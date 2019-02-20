شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يستعرض مشاريع المويه والخرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، أمس (الثلاثاء)، مشاريع محافظاتي المويه والخرمة، مواصلة لزياراته لمحافظات المنطقة.

وفي المحطة الأولى (المويه)، التقى الأمير بدر بن سلطان، عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة. وشهد توقيع شراكات بين المحافظة وبلدية المويه، بهدف تطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبين المحافظة ووزارة الزراعة والمياه والبيئة لإنشاء متنزهات برية في المنطقة المحيطة بالقصر، كما دشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير بيئة العمل في محافظة المويه.

ووقف الأمير بدر بن سلطان خلال الجولة على مشروع مقلع طمية، الذي يهدف إلى توفير البيئة الجيدة لزوار المقلع ورفع مستوى الخدمة المقدمة من خلال المبنى الرئيسي «مكتب استقبال، مجلس للزوار، قاعة عرض، دورات مياه»، و5 مطلات على جوانب المقلع، وممر للمشاة بطول 800 متر وعرض 1.5 متر، ومصلى، ومواقف سيارات لعدد 24 سيارة و6 حافلات، والبنى التحتية، فيما زار علوش بن عقاب بن ربيعان في منزله.

وانتقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى محطته الثانية (الخرمة)، والتقى عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم، كما التقى أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة. وشهد توقيع عدد من الاتفاقات بين مكتب تعليم محافظة الخرمة وإدارة الدفاع المدني، بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة للتوعية بوسائل السلامة في المدارس، وبين مكتب التعليم بالمحافظة ومكتب الضمان الاجتماعي لتمكين مستفيدي الضمان من تشغيل المقاصف المدرسية، فيما زار مشاري بن ناصر بن مشاري، وفيصل بن مفرح الحميدي، وخالد بن عبدالله بن لؤي في منازلهم.

بعدها، انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محافظة الطائف، والتقى أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات الطائف ورنية وتربة والخرمة والمويه وميسان، وجرت مناقشة سبل دفعة عجل التنمية في المحافظات، كما استعرض أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها تلك المحافظات, ويستكمل الأمير بدر بن سلطان جولاته اليوم (الأربعاء) بزيارة محافظات تربة ورنية وميسان.