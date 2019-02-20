شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب والنائب العام المصري يبحثان مواجهة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

التقى النائب العام سعود المعجب، أمس الأول (الاثنين) في القاهرة، النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، في إطار زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى بحث تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

يذكر أن المؤتمر يحمل عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بتنظيم من النيابة العامة المصرية خلال الفترة 19-21/2/2019 بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.