شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة مكة تستقبل مقترحات برنامج المنح البحثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في أمانة ملتقى مكة الثقافي، جميع الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمتخصصين في اللغة العربية، والمثقفين المهتمين بعلوم العربية، إلى تقديم مقترحاتهم البحثية في موضوع الملتقى للعام القادم 1441هـ «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، إذ يستقبل الملتقى مقترحات برنامج منح الملتقى البحثية في اللغة العربية عبر موقع الملتقى الإلكتروني.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة من أوائل الإمارات التي اعتنت واحتفلت باليوم العالمي للغة العربية برعاية أمير المنطقة، بحضور عدد من قيادات المنطقة والأكاديميين والمتخصصين في اللغة ورجال الفكر والأدب، حيث استعرض الأمير خالد الفيصل حال استخدامات اللغة العربية على ألسنة الناطقين بها بشكل عام، وواقع مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية، التي تعد لغة الدولة، ولسان التعبد، ورمز الهوية الثقافية.