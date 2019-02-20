«أم القرى»: اختبارا «محاضر» و«معيد».. 22 و29 الجاري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) حددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى، الأربعاء 22 جمادى الآخرة الجاري موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك عند الساعة 11 صباحا في مقر الكلية بالعابدية مبنى (ن). حددت كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى، الأربعاء 22 جمادى الآخرة الجاري موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة محاضر في قسم إدارة الأعمال وذلك عند الساعة 11 صباحا في مقر الكلية بالعابدية مبنى (ن). كما حددت الأربعاء 29 من الشهر ذاته موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين على وظيفة معيد في قسم التسويق وذلك عند الساعة 10 صباحا في مقر الكلية بالعابدية مبنى (ن)، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية مع رقم الطلب ولن يتمكن المتقدم من الدخول بدونها.



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