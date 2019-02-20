، "مشعل بن ماجد" يتوج الفائزين بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - موقع الجائزة الإلكتروني سجل 46 ألف زائر لتقديم 242 مبادرة

توّج محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء، الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثانية، ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وأصحاب المعالي وعدد من المسؤولين.

وفور وصول محافظ جدة مقر الحفل قام بجولة على المعرض المصاحب للحفل، الذي تم خلاله عرض المبادرات والصور التي تجسد الجهود المبذولة للمساهمة في تطوير محافظة جدة.

بعد ذلك اطلع على نتائج التحكيم النهائية واعتمد سموه النتيجة النهائية وأسماء الفائزين والفائزات بالجائزة بعد ما وصلت إليه لجان التحكيم واللجنة الإشرافية بعد تحكيمها من اللجنة العلمية والتنفيذية للجائزة.

ثم كرم محافظ جدة اللجنة الإشرافية ولجان التحكيم والداعمين والرعاة والجهات الإعلامية الراعية.

من جانبه، شكر رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة، الدكتور أسامة بن صادق طيب، محافظ جدة، على الرعاية والتشريف، والدعم لهذه الجائزة التي تصب في مصلحة جدة، كما قدم شكره لأهالي جدة، مشيداً بتجاوبهم وتفاعلهم المنقطع النظير عبر موقع الجائزة الإلكتروني الذي سجل ما يزيد عن 46 ألف زائر لتقديم مبادرات وصلت لعدد 242 مبادرة.

كما قدم شكره لكافة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية ووسائل الإعلام التي سخرت كل إمكاناتها للتعريف بالجائزة والتحفيز على المشاركة, مبيناً أن لجان التحكيم شكلت بعناية ممن لهم خبرات محلية وعالمية سابقة في تحكيم الجوائز حيث عملوا على مدى شهر كامل في تقييم المبادرات التي كانت تعرض عليهم بدون اسم المتقدم لضمان العدالة والموضوعية وكانت كل مبادرة تقيم من سبعة مقيمين باستقلالية تامة.

ونوه بما سيكون للجائزة من حراك ثقافي وإبداعي بالمحافظة بمجالاتها الستة وتحفيز المبدعين وبناء مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة وتكريم المبادرات المتميزة، في حين تتركز رؤيتها في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة.

ثم ألقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: "يسرنا أن نلتقي معاً في هذا المساء المبارك بمناسبة العام الثاني لجائزة جدة للإبداع لنستعرض معاً بكل فخر واعتزاز هذا النجاح القياسي لجائزةٍ نموذجية لم تمر بمرحلة الطفولة فقد وُلدت شابةً فتيّةً ناجحةً ومتطورة".

وأضاف: تمضي الحياة في رحلتها إلى ما شاء الله ويتواصل العطاء الإنساني على مَرّ العصور في مجالاتٍ كثيرة ويتحقق التطور الطبيعي في الصناعة والزراعة والبناء والتنمية وغيرها لكن شيئاً واحداً يصنع الفارق وسط كل هذا الزحام، إنه الإبداع.

ومضى قائلاً "بالإبداع أيها الإخوة تقوم الحضارات وبالإبداع تتحقق الإنجازات وبالإبداع وحده تتواصل المبتكرات والمخترعات ومن خلال الإبداع تنطلق الأفكار الجديدة وفاءً للوطن وخدمةً للمجتمع وفي ذات الوقت تتعدد النظم والآليات والنظريات التي تختص بقياس مستوى الأداء والإنتاجية إلا أن الإبداع الذاتي والشخصي يظل وحده أقوى العناصر تأثيراً وأسرعها إطلاقاً للطاقات الكامنة من الحيّز المحدود إلى آفاقٍ لا تعرف الحدود".

وأكد محافظ جدة أن جائزة جدة للإبداع في عامها الثاني تكتسب أبعاداً جديدة من حيث التأثير المباشر وتحفيز المبدعين للتسابق والتنافس في ميادين الإبداع من خلال منظومةٍ متكاملة وآلياتٍ علمية تستند إلى التخطيط السليم والإعداد الجيد والرؤية الواضحة التي تحولت إلى منهاج عمل تطبيقي من خلال نشر ثقافة المبادرات والعمل المعرفي المتخصص في جميع المجالات.

وأوضح أن بلادنا الغالية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين - أيّدهما الله - تنطلق إلى آفاقٍ جديدة من التقدم والازدهار وتتواصل المراحل التطبيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة أدام الله عزها بالنصر مُحققةً طفرات تنموية وتطويرية في كل أرجاء المملكة كما تمتد يد الخير والنماء إلى هذه المنطقة العزيزة من وطننا المعطاء.

وأشار إلى أن محافظة جدة تكتسب مكانةً متميزة في مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والسياحي والترفيهي وغيرها من المجالات بدعمٍ كريم من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة كما تسجل مدينة جدة أروع النماذج في التواصل الحضاري والإنساني بحكم موقعها الإستراتيجي كبوابة للحرمين الشريفين هذا التطور وهذا النماء يمثل ومن خلال هذه الجائزة البيئة المثالية لدعم ومساندة كل المبادرات الإبداعية سواءٌ كانت حكومية أو أهلية أو فردية.

وقال محافظ جدة: "نسعد جميعاً في هذه المناسبة بتتويج وتهنئة المبدعين أصحاب المبادرات الفائزة فإننا في نفس الوقت نكرم كل الأفكار والمبادرات دون استثناء ففي عالم الإبداع الكل فائز كما نعبر عن سعادتنا بروح التنافس الإيجابي والمشاركة الواسعة من قطاعات عديدةٍ ومتنوعة بما يؤكد حرص الجميع على توظيف كل الطاقات لخدمة المجتمع، كما يؤكد أيضاً المكانة المرموقة لجائزة جدة للإبداع التي تزداد رسوخاً عاماً بعد عام ومع التكريم ومع النجاح الذي تحققه جائزة جدة للإبداع".

وأعرب في ختام كلمته عن شكره وتقديره للأساتذة أعضاء اللجنة الإشرافية وأعضاء لجنة التحكيم والشكر موصولٌ للرعاة والداعمين على مساندتهم ودعمهم لهذه الجائزة وإلى إدارة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على ما قدمته من تسهيلات لإقامة هذه المناسبة ولجميع العاملين في هذه المنظومة ولمن أبدعوا في الإعداد والتنظيم والإخراج لهذا الحفل المتميز وأن نلتقي دائماً في مناسباتٍ للتفوق والإبداع على هذه الأرض الطيبة والسلام.

بعد ذلك أعلنت أسماء الفائزين في مجالات جائزة جدة للإبداع للعام ١٤٤٠ وجاءت كما يلي:

( مجال القدوة في الحج والعمرة )

المركز الأول / مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة عن مبادرة سفراء التوعية الصحية في الحج والعمرة عن مبادرة

المركز الثاني / المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن مبادرتهم " مؤشرات قياس الأداء وتقييم الأثر والاستدامة

المركز الثالث / الإدارة العامة للتعليم بجدة عن مبادرتهم " لبيك " لخدمة ضيوف الرحمن

( مجال الإبداع الحكومي )

المركز الأول / مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة بوابة مرضى المستشفى الجامعي " شفاء "

المركز الثاني / الإدارة العلمة بتعليم جدة مركز خدمة مستفيد تعليم جدة بمفهوم سعيد

المركز الثالث / المؤسسة العامة لتحلية المياه عن مبادرة إنشاء أضخم وحدة تحلية في العالم تعمل بتقنية التبخير متعدد التأثير

( مجال الإبداع الأمني )

المركز الأول / الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن مبادرة معاً لغد مشرق

المركز الثاني / الدوريات الأمنية بمحافظة جدة عن مبادرة الحزم والعزم

المركز الثالث / الإدارة العامه للمرور بمحافظة جدة عن مبادرة قاموس الإرشاد المروري

(مجال الإبداع المجتمعي المبادرات الربحية )

المركز الأول / شركة تفاصيل الدولية عن مبادرة إعادة تعريف الثوب

المركز الثاني / شركة رازبري عن مبادرة التنبؤ المبكر باحتمالية فيضان الأنفاق وإدارتها عن بعد

المركز الثالث / انهوميد " طبيبك لبيتك "

( مجال الإبداع المجتمعي المبادرات غير الربحية )

المركز الأول / الجمعية الخيرية إطعام بمبادرة جدة بلا هدر

المركز الثاني / الإدارة العامة للتعليم بجدة عن مبادرة تمهين

المركز الثالث / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرة مكتبة الملك فهد العامة بجدة

( مجال المبادرات المجتمعية مبادرات الأفراد)

المركز الأول / فاطمة عثمان با وجيه عن مبادرة القاموس الإرشادي للرياضيات



المركز الثاني / فريق طريق التغيير عن مبادرتهم "البحث طريق التغيير"

المركز الثالث / معديه محمد العمري عن مبادرة " حملات سافينو التطوعية".